Loredana Berté Tozzi e Cristiano De André | i concerti dell’estate in Bergamasca

(Di sabato 6 luglio 2024) Bergamo., Umberto, Piero Pelù,De, Cristina D’Avena & i Gem Boy, Luca Bizzarri e altri artisti sono fra i protagonisti degli eventi estivi a Bergamo. In città vengono organizzati numerosi appuntamenti frae spettacoli dislocati nell’arena della Fiera di Bergamo, al Lazzaretto e al Piazzale degli Alpini. Ecco la panoramica delle iniziative annunciate sinora. Arena Fiera Bergamo Allo spazio outdoor della Fiera di Bergamo saranno protagonisti, Andrea Pucci, Renga e Nek. Ecco i dettagli. Venerdì 19 luglio alle 21.30 nell’area outdoor della Fiera di Bergamo arriveràper una nuova tappa di “Ribelle: Summer tour 2024”. Martedì 23 luglio, sempre alle 21.30 all’arena Fiera di Bergamo, andrà in scena lo spettacolo “C’è sempre qualcosa che non va”, del comico Andrea Pucci.