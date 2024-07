L’omaggio della città all’eroe Stefano Paolicchi a 31 anni dalla scomparsa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) A 31morte di, come ogni prima domenica di luglio, domani tutti sull’attenti nella piazza che Massa ha intitolato a un suo valoroso caduto, un eroe insignito con la medaglia d’oro al valor militare. A onorare il sergente maggiore incursore paracadutista massese, che il 2 luglio 1993 a Mogadiscio, prima di cadere a terra e non rialzarsi più, ferito dai miliziani somali, continuò a combattere per liberare gli altri militari italiani accerchiati, ci saranno i rappresentanti di Provincia e Comune, quelli militari e delle associazioni combattentistiche e d’Arma. In prima fila la sezione massese dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia ’Quota 33’, con il presidente Mario Lorieri, oltre agli amici più cari e agli ex commilitoni.