Le relazioni A che punto siamo? con Stefania Andreoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Questa sera, alle 21.15, la dottoressa(nella foto), nota psicologa, sarà ospite all’Arena la Cava di Ripe San Ginesio per "Le. A che?". "Il tema della conferenza è oggi più che mai necessario in quanto lesono molto cambiate, da quelle sentimentali a quelle familiari – spiegano gli organizzatori (Eclissi Eventi) –. Attualmente le generazioni s’intrecciano tra responsabilità e ansia, aspettative e paure, con il timore di mettersi in gioco e lasciarsi vedere davvero, e la tendenza a teorizzare l’amore anziché passarci attraverso, scegliendo di evitare il conflitto per non scontentare nessuno, tranne se stessi". Introduzione a cura di Silvia Remoli. Previsto banchetto libri con firmacopie. Biglietti acquistabili sui circuiti online Ciaotickets e TicketOne, nei punti vendita autorizzati oppure al botteghino dell’arena la Cava dalle 19.