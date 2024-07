Lanciano un gatto nel vuoto e postano il video sui social denunciati due minorenni   

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 6 luglio 2024) AGI - Un ragazzino prende in mano un micetto nero e lo lancia come se fosse uno straccio da una strada sopraelevata, davanti a un amico che lo riprende col telefonino e che sghignazza assieme ad altri giovanissimi quando il cucciolo finisce il suo volo oltre il guard rail. Il, agghiacciante, è diventato virale sui. E' circolato solo di recente ma risale a qualche tempo fa. In ogni caso, ha provocato l'indignazione delle associazioni animaliste che hanno subito presentato una denuncia. Il fatto è accaduto in Ogliastra, a Lanusei. Cosetta Prontu, presidente della Lega italiana dei diritti degli animali, sezione di Olbia, e la 'Zampe che danno una Mano odv', con l'avvocata Giada Bernardi del Foro di Roma si sono rivolti alla procura di Lanusei.