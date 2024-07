La Sampdoria ha chiesto un giovane all’Inter | una volontà chiara! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024) Laha messo nel mirino uncentrocampista dell’Inter, apprezzato per la sua capacità di svolgere con efficacia le due fasi di gioco. IL PUNTO – Laè su Ajodun Akisanmiro, centrocampista dell’Inter Primavera. Il calciatore 19enne è stato acquistato dai nerazzurri due stagioni fa e rappresenta uno dei nomi più caldi del rovente asse con i doriani, nel quale si inseriscono altre voci come quelle di Filip Stankovi?, Sebastiano Esposito e Pio Esposito. L’ultimo, che a differenza dei primi due non ha giocato nell’ultima stagione con il club blucerchiato, potrebbe così disputare una stagione potenzialmente da protagonista in Serie B. Tornando al nigeriano, ladei genovesi è quella di provare a trovare un accordo con l’Inter nel breve termine, così da fargli prendere parte al ritiro del 14 luglio sin dall’inizio.