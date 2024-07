La Fermana prepara tutta la documentazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Inizia ufficialmente l’ultimo weekend di attesa per i tifosi della. Di attesa perché inevitabilmente la settimana che a breve inizia sarà quella che descriverà definitivamente il futuro, almeno quello più immediato, della società gialloblù. Mercoledì è il termine ultimo per i pagamenti degli stipendi ai tesserati di marzo, aprile e maggio ovvero quelle tre mensilità necessarie per ottenere poi il via libera all’iscrizione. Per la finestra relativa all’iscrizione invece, la finestra concessa dalla Lega Nazionale Dilettanti, inizia lunedì e si chiuderà invece venerdì. Ecco dunque che sarà l’ultimo weekend di incertezza e poi si saprà dove giocherà la. A scanso di equivoci, da ciò che emerge, dubbi sulla presenza dellain Serie D non ce ne sono.