Inghilterra-Svizzera Saka | Vittoria speciale abbiamo dominato per tutta la partita

(Di sabato 6 luglio 2024) Bukayoha commentato a caldo l’accesso in semifinale a Euro 2024 della suadopo laai rigori contro la: “È stata unamolto. L’ultima volta che eravamo andati ai rigori sappiamo com’era andata a finire e sono molto fiero della squadra.perla, sapevamo che l’occasione non sarebbe tardata ad arrivare. Nelle ultime due gare siamo stati in svantaggio, marimontato, dimostrando quanta vogliadi sollevare il trofeo. Speriamo di vincere la prossima nei 90?“. Ha poi parlato anche Trent Alexander-Arnold, colui che ha trasformato il rigore decisivo: “Siamo andati in svantaggio contro un’avversaria difficile, mamostrato carattere e cuore. Eravamo consapevoli che non sarebbe stata facile,viaportato a casa lae questo è ciò che importa davvero.