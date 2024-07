Il Taormina Film Festival seleziona Sicilian Holiday

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 6 luglio 2024) Il, uno dei più prestigiosicinematografici d’Europa e prima destinazione per gli amanti del cinema di tutto il mondo, ha nominato il primo lungometraggio di Michela Scolari come “Evento Straordinario” della serata inaugurale della kermesse. La regista e sceneggiatrice Michela Scolari ha dichiarato: “Abbiamo realizzato questocome una lettera d’amore alla Sicilia e poterlo condividere con il grande pubblico delci dà tanta gioia”. Sicilianè incentrato su Mia e Nino, due anime tormentate che hanno in comune più di quanto il pubblico sia inizialmente portato a credere. Mia è un’attrice poco più che ventenne che si ritrova sola in un villaggio di pescatori in Sicilia, mentre cerca di trovare una via di fuga dalla sua vita insoddisfacente.