F1 Ferrari sempre peggio tra confusione e impotenza Un film di basso livello già visto

(Di sabato 6 luglio 2024) Laha archiviato le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna con l’ennesimo risultato deludente. Anzi, a conti fatti siamo in una situazione che rasenta lo sconfortante. Non tanto per il fatto che Carlos Sainz scatterà dalla settima casella e Charles Leclerc dall’undicesima, bensì per tre inquietanti dinamiche. Dinamica #1: il ruolo di quarta forza èpiù conclamato, poiché le Mercedes, le McLaren e la Red Bull (almeno quella pilotata da Max Verstappen, seppur con un danno al fondo) sono superiori. Dinamica #2: quarta forza si è detto? Sì, ma di un’incollatura. Perché, almeno sul giro secco, le Aston Martin non sono inferiori alle Rosse; e a ben guardare pure Nico Hülkenberg ha bagnato il naso ai fantini del Cavallino. Dinamica #3: Sainz e Leclerc si sono impegnati in una marea di prove comparative tra la configurazione pre-Barcellona della SF-24 e quella introdotta al Montmelò, senza però trovare il bandolo della matassa.