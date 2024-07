Drigo si allontana Mirino sul 2003 Willis Tiagande

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Giornate di riflessioni in seno alla dirigenza biancazzurra per definire la composizione del roster che andrà ad affrontare il prossimo campionato di B Interregionale. E’ ormai cosa fatta l’arrivo di Manuele Solaroli, ala piccola del 2002 in arrivo da Omegna, e reduce da una buona stagione in B Nazionale con discrete cifre: 7.4 punti e 5.8 rimbalzi in circa 22 minuti di utilizzo. Poi, Ferrara aspetta fiduciosa una risposta da Lorenzo Turini, esterno classe 1998 che nell’ultima stagione è stato l’uomo di punta dell’attacco di Cecina, arrivata ad un passo dalla B1. Per lui quasi venti punti di media a gara, e un identikit che Ferrara segue con attenzione. Siinvece la permanenza di, il club estense ha individuato il suo sostituto in, ala forte delche tanto bene ha fatto in B2 a Collegno nel girone piemontese, sfiorando i 19 punti di media e attirando su di sé le attenzioni di diverse squadre.