Dopo la pensione i nonni si reinventano imprenditori

(Di sabato 6 luglio 2024) Nei Paesi anglosassoni, il fenomeno esiste da tempo ma ora è approdato anche in Italia. Ed è così che isi trasformano ine, per avviare una nuova attività, utilizzano i soldi derivanti dalla cessione del quinto. "Secondo recenti dati Istat -spiega Andrea Di Vincenzo, Ceo di Prestiter, azienda leader nel settore - sono 444 mila (negli ultimi anni in crescita del 13,3%) i pensionati che percepiscono ancora un reddito da lavoro. Con un'età media che si attesta fra i 65 e i 70 anni”. La ricerca condotta dall'ente statistico italiano svela chiaramente le motivazioni. In Italia, la maggior parte delle persone che optano per continuare a lavorare (circa il 70%) lo fa per colmare la differenza economica tra lae il reddito precedente da lavoro.