Chiellini esalta Calhanoglu | Fra i migliori al mondo Merito anche di Inzaghi!

(Di sabato 6 luglio 2024) Hakanin cabina di regina è stata una delle invenzioni di Simone. Giorgiosottolinea la bravura di entrambi, riconoscendo il lavoro alle spalle. MERITI – Giorgio, ospite in collegamento di Sky Sport 24, analizza una delle innovazioni che contraddistingue l’Inter ormai da due anni: «Simoneha reinventato Hakan? Entrambi hanno avuto il. Ricordo una situazione simile con Pjanic, lì ho visto tutto quello che c’è stato dietro. L’allenatore parla col giocatore, dicendogli che può essere uno deicentrocampisti alse si mette a disposizione, comincia a lavorare in fase difensiva e su quel ruolo». Intanto proprio il regista turco dell’Inter è in campo in questi minuti con la propria Nazionale per provare a strappare il pass per la semifinale dell’Europeo.