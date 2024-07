Calhanoglu | Lacrime? Normali! Orgoglioso di essere turco

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024)ha chiuso Olanda-Turchia in, disperato per l’eliminazione della sua nazionale che ha perso 2-1 contro i compagni all’Inter de Vrij (in rete) e Dumfries (cross per l’autogol decisivo). Il centrocampista ha parlato a Rai Sport dopo la partita. L’IMMAGINE – Una delle copertine di Olanda-Turchia di stasera è Hakanche piange dopo il triplice fischio. Il centrocampista dell’Inter parte proprio da qui: «Lesono, dopo questa partita. Sono emozionato perché sonodiun, diqua e di giocare questo torneo. Credo che con questa squadra che abbiamo, dove tutti sono giovani, abbiamo fatto un grande lavoro. Grazie ai tifosi che erano sempre dietro di noi, grazie al mister e al suo staff che hanno lavorato con sacrificio.