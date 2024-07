Calciomercato Juventus Bremer criptico sul futuro | le parole sul possibile addio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2024) “Sono molto concentrato sulla Coppa America e lascio la questione ai miei agenti. Certo, ho letto alcune cose e sono felice di sapere che club con così tanta storia mi seguono, ma la verità è che ne parlerò con i miei agenti dopo la Coppa America“. Sono lerilasciate da Gleisonai microfoni del quotidiano spagnolo “As” in merito al suoalla. Un’apertura c’è al momento di parlare dell’arrivo di: “sarà ben accolto da tutto lo spogliatoio. È un professionista che ha fatto un ottimo lavoro e penso che sia stata un’ottima scelta per il club. Per quanto mi riguarda, farò del mio meglio per aiutarlo ad adattarsi il più presto“.ha poi parlato del periodo trascorso in bianconero: “sono maturato molto. Quando ho firmato per laavevo già una buona conoscenza del campionato e anche del Paese.