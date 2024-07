Caforio | Carceri negato il diritto alla salute

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) PERUGIA - Una "maratona oratoria" per riportare l’attenzione sulle condizioni dei detenuti nelleumbre. Una situazione che, lo racconta il bollettino quasi quotidiano di disordini e violenze, è esplosiva. E drammatica se si considera l’altissimo numero di suicidi che caratterizza il 2024 in tutta Italia. Di frontesede del tribunale penale di Perugia si sono alternate, nell’iniziativa promossa dCamera penale di Perugia, le voci di avvocati e magistrati per ribadire la criticità di cui sono testimoni ogni giorno, tra carenze e sovraffollamento, ma anche assenza di strumenti e personale idonei ad affrontare, per esempio, patologie dietro le sbarre. "Sovraffollamento e mancato rispetto dei diritti essenziali ci fanno trovare difronte a una vera e propria miscela esplosiva" nelled’Italia e dell’Umbria, dove quello"è il principaleche in questo momento manca" ha commentato l’avvocato Giuseppe, garante regionale dei detenuti, intervenuto"Maratona oratoria".