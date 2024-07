Bollettini Tari e polemiche Li Calzi apre sul ’PagoPa’ | In casi eccezionali ok l’F24

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024)senza pace. Prima per le notifiche via Pec, finite nel mirino della Lega, poi per il, metodo di pagamento criticato da Fratelli d’Italia. A rispondere a dubbi (e critiche) anche dei cittadini, è l’assessora al Bilancio Roberta Li. Il bollettino via Pec ha creato malumori tra chi attendeva il bollettino cartaceo "Su oltre 227mila prospetti inviati il 69% è arrivato via posta ordinaria e circa il 30% via mail ordinaria e Pec. Parliamo solo di un 16% di invii su Posta certificata, pari a quasi 35mila. Sfatiamo il mito che le notifiche siano state mandate solo via Pec". Sono diversi i cittadini che si sono lamentati alcuni non si sarebbero accorti dell’invio e avrebbero pagato in ritardo (con mora). "La decisione di avere le notifiche via mail (ordinaria) è una scelta del cittadino al momento dell’accesso all’area personale del Comune.