Biennali omosessuali e interviste a parenti di Lenin

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 luglio 2024) Il generale Vannacci auspica un’ampia partecipazione omosessuale alla prossima Biennale di Venezia. Pietrangelo Buttafuoco, direttore di destra, aderisce. Alessandro Giuli, direttore di destra del Maxxi romano, sorride. Fu il vecchio Ugo Pecchioli a bloccare lo scultore Maurizio Cattelan sull’erezione del dito medio più grosso davanti alla sede nazionale della Cgil a Roma. Chi sia stato Pecchioli? Lasciamo perdere. Cuneo: Ezio Mauro incontra un lontanissimo parente dial fine di poterlo intervistare per metà in forma di lontanissimo parente anche di Leone Trotckj e per metà di lontanissimo parente di Pietro Secchia. Distribuite camomille nelle code alle edicole. Continua con grande successo, a Napoli, il ciclo di conferenze di Roberto Saviano sul tema: “Anatomopatologia dello scippo e caduta tendenziale del saggio di profitto”.