Accadde oggi 6 luglio | Zé Roberto ed altre ricorrenze

(Di sabato 6 luglio 2024) 6: ZéedCon la maglia del Real Madrid non è riuscito a gustarsi a pieno la Liga del ’97 e la Champions dell’anno successivo. Ha vinto tanto con il Bayern Monaco, due volte la Copa America con la Seleçao. Senza dimenticare un campionato nazionale e una Supercoppa brasiliana con il Palmeiras. Il 6del 1974 nasce Zéche compie mezzo secolo nel giorno del centenario dalla nascita del magiaro Istvan Mike. In Italia indossò le maglie di Bologna, Lucchese, Napoli e Genoa. Compiesettant’anni Carlo Bresciani, 58 presenze in Serie A tra Fiorentina, Sampdoria e Catanzaro. Sarebbero stati settantacinque per Ferdinando Donati, che nel massimo campionato giocò con la Ternana. Nel torneo cadetto vestì anche la casacca della Spal.