A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv | orari 6 luglio programma streaming guida RAI ed Eurosport

(Di sabato 6 luglio 2024), sabato 6, si corre l’ottava tappa delde. Frazione mossa non di facile lettura dopo la prova contro il tempo di ieri, in cui potrebbe anche trovare terreno fertile una fuga. Oppure le squadre dei velocisti potrebbero tenere chiusa la corsa, anche se si potrebbe tornare a rivedere il duello che ha infuocato le classiche primaverili tra Mathieu Van der Poel e Mads Pedersen. Partenza prevista a Semur-en-Auxois e arrivo dopo 183.4 km (e 2400 metri di dislivello) a Colombey-les-Deux-Eglises. Sin da subito ci saranno pochi spazi per rifiatare: in rapida successione verranno affrontati la Côte de Vitteaux (2 km al 7.3%), la Côte de Villy-en-Auxois (2.4 km al 5,5%) e la Côte de Verrey-sous-Salmaise (2.9 km al 6%) per passare poi per il traguardo volante di Lamargelle.