2000 persone per il concerto del risveglio con Roy Paci a Udine

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 6 luglio 2024) Ildelsi conferma ancora tra gli appuntamenti più amati dell’estatese. L’iconica matinée musicale del capoluogo friulano, che quest’anno ha offerto al pubblico diuna performance inedita del jazzman e compositore siciliano Roy, ha registrato ancora una volta il tutto esaurito, conche hanno non hanno esitato a sacrificare qualche ora di sonno per godersi un po’ di musica circondati dalle prime luci della mattina. “10 anni fa abbiamo iniziato un percorso con gli amici di Vigna Pr portando aldelRemo Anzovino. Da quel momento sono passati tanti anni ma l’entusiasmo per questo appuntamento unico della nostra città non è mai cambiato e di questo tengo a ringraziare il pubblicose, che non manca mai di esprimere la propria voglia di cultura, socialità e aggregazione, vivendo appieno la città”, ha detto il Vicesindaco e assessore ai grandi eventi, introducendo ilalla grande folla salita sul Colle.