Vince la Spagna al 119esimo Bella partita intensa Il peggiore per distacco l’arbitro Taylor

(Di venerdì 5 luglio 2024)laal. Il, per. I supplementari non portano bene alla Germania in casa, la2-1 al, ancora lui, il direttore di gara che decise la finale di Europa League tra il Siviglia e la Roma di Mourinho. Alla finelasemifinale,, che le furie rosse portano a casa con un gol di testa di Merino al minuto 119 quando ormai i rigori sembravano l’unica soluzione possibile. Come avvenne nel 2006, in Germania, ai Mondiali contro l’Italia. È stata unacon molti ribaltamenti di fronte. Due Nazionali forti. Il, per(sì proprio lui) che ha negato un nettissimo rigore alla Germania per fallo di mano di Cucurella.