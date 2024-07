Videogames | Luigi torna nella casa degli orrori con Luigi’s Mansion 2

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 5 luglio 2024)’s2: ladiriapre i battenti per una remaster ormai attesissima dai i fan del fratello del grande Mario.’s2 HD, il seguito della celebre serie che da oltre due decenni affascina e spaventa i giocatori con le avventure del timido e goffo fratello di Mario, fa il suo ritorno in grande stile su Nintendo Switch.’s2 -Ansa- Notizie.comIl gioco si presenta come una fedele rimasterizzazione dell’originale uscito per Nintendo 3DS nel 2013. Nonostante l’intervento di Next Level Gamesrielaborazione grafica e tecnica,’s2 HD conserva un’impronta distintamente legata alle sue radici da console portatile. A differenzaaltri capitoli della serie, che prediligono ambientazioni più ampie e libere, questo titolo mantiene una struttura suddivisa in livelli più contenuti.