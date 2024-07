Utilities via alla Rete Sud Acqua rifiuti ed energia | 9 Pmi uniscono le forze per migliorare i servizi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 5 luglio 2024) È stato firmato ieri a Napoli da 9del Mezzogiorno il Contratto diche costituisce laSud, attraverso la quale le imprese associate a Utilitalia hanno deciso di fare squadra perofferti ai cittadini ed affrontare congiuntamente le principali sfide operative, finanziarie e regolatorie del momento. Promossa da Utilitalia, laSud è un progetto chiave per il rilancio degli investimenti infrastrutturali nei settori dell’, dell’ambiente e dell’che, secondo un approccio sussidiario, pone le basi per compensare i limiti che derivano da un’eccessiva frammentazione gestionale. Primo esempio nel Mezzogiorno nel comparto deipubblici locali, il network di imprese promuoverà lo sviluppo coordinato delle aziende, funzionerà da centrale di committenza per l’approvvigionamento congiunto dibeni estrumentali e favorirà la condivisione di alcune attività etra i gestori.