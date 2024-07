Torna Night for Ant l' evento solidale per i piccoli malati oncologici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Firenze, 5 luglio 2024 - Dopo il grande successo delle tre passate edizioni che hanno visto la partecipazione di grandi ospiti come Patty Pravo, Giusy Ferreri e Arisaa grande richiesta, in piazza Santa Maria Novella, mercoledì 10 lugliofor Ant, l'di beneficenza in total white patrocinato dal Comune di Firenze, realizzato per raccogliere fondi a sostegno del servizio di assistenza medica specialistica domiciliare e gratuita Bimbi in Ant, che la Fondazione mette a disposizione deidi tumore in età pediatrica affinché possano essere curati nel calore della propria casa, tra gli affetti e le cose più care. Durante l’, organizzato con la regia di Cristina Casamassimi, responsabile Grandi Eventi Ant, si alterneranno momenti di grande emozione con la partecipazione straordinaria di alcuni famosi ospiti musicali a sorpresa di grande importanza.