Taranto | chirurgia vascolare intervento di emergenza salva 65enne di Massafra gravissimo per incidente stradale Ospedale Santissima Annunziata

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 5 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: C’è soddisfazione nell’equipe dideldopo aver eseguito con successo uninper un trauma della strada. Unmolto grave a causa del quale il paziente coinvolto, un uomo di sessantacinque anni di, ha subìto una gravissima e potenzialmente mortale lesione dell’aorta toraco-addominale, in seguito a un tamponamento mentre era nella sua autovettura, in area parcheggio. L’impatto violento ha causato alla vittima la rottura della milza e la comparsa di una dissezione di tipo B (una lacerazione molto importante della parete aortica) con imminente rischio di emorragia, come rilevato dalla Tac effettuata al momento del suo arrivo al Pronto Soccorso del