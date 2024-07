Sportello civico immobiliare | un aiuto gratuito ai proprietari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un patto di bene comune con la Federazione italiana agenti immobiliari professionali, l’associazione di categoria attiva da oltre 45 anni, che prevede l’apertura di uno. Il nuovo ufficio offrirà, in modo particolare aidi alloggi, un servizio di prima consulenzagratuita. Il protocollo è stato firmato con il Comune e il servizio sarà attivo da settembre, dopo l’inaugurazione ufficiale. In questo spazio ogni cittadino potrà ricevere informazioni sulla vendita o l’affitto di immobili, ma anche di carattere tecnico e procedurale come, ad esempio, suggerimenti pratici sulla vendibilità di beni immobiliari, cenni sulla legislazione corrente o sulla documentazione da predisporre prima di iniziare una vendita.