Serie D Robur verso il girone E Dubbi sulla composizione ufficiale

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ladei gironi diD si arricchisce di nuove ipotesi. Ladi mister Magrini, così come il Poggibonsi, saranno inseriti quasi certamente nelE, ma idi questo raggruppamento non sono pochi. Nelle ultime ore ribalza l’ipotesi di vedere tutte insieme le 16 toscane (cosa non avvenuta negli ultimi anni) più magari due squadre umbre per arrivare a 18. L’opzione è difficile così come quella che vorrebbe una delle ‘grandi’ presenti, ad esempio il Grosseto, in un altro. L’ipotesi di vedere i maremmani traslocare era calda anche un anno fa ma alla fine la Lega di D inserì il Grosseto con la maggior parte delle squadre del Granducato. Resta in piedi quindi la possibilità forse più logica da un punto di vista geografico.