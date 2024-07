Samb adesso bisogna trovare due attaccanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il no di Sbaffo allaapre il campo a nuove ipotesi per il reparto avanzato rossoblù. Il presidente Massi e il diesse De Angelis non l’hanno presa bene ma sicuramente con i soldi risparmiati per il Re Leone, il club del Riviera delle Palme può orientarsi su un altro attaccante più giovane e sicuramente più convinto ad indossare la maglia della. Senza Sbaffo saranno due glida cercare sul mercato e da prendere. Uno è Federico Moretti che martedì scorso si è svincolato dall’Ancona e che potrebbe accordarsi con De Angelis sin da subito. L’ex punta dorica viene, però, da una stagione deludente. Zero reti tra Brindisi ed Ancona in C e quindi avrà tanta voglia di riscattarsi. La trattativa sarebbe a buon punto e sembra che ci sarebbero tutte le condizioni per chiudere l’operazione.