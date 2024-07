Ricatti a Cardiologia la sentenza Assolti i medici | Dignità restituita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Nessun ricatto o pressione per spingere una candidata a rifiutare un posto di lavoro in. Ieri pomeriggio, il collegio giudicante ha scritto la prima verità giudiziaria sulla vicenda che vede imputati per tentata concussione Roberto Ferrari, ex direttore dell’unità operativa didel Sant’Anna e Gabriele Guardigli, attuale primario dello stesso reparto. Entrambi sono staticon formula piena. Secondo l’impianto accusatorio, i due professori avrebbero tentato di fare pressioni su una dottoressa affinché non accettasse un impiego in. In particolare – questa la tesi della pubblica accusa –, i due imputati le avrebbero fatto chiaramente capire che se non avesse rinunciato all’incarico avrebbero trovato il modo di farla licenziare.