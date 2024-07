Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 5 luglio 2024) La tradizione del sollevamento pesi dice che, se si vuole aumentare la, è meglio forzare i muscoli ad adattarsi con pesi sempre maggiori, ma con? Ogni movimento dovrebbe essere eseguito usando lo stesso peso, con un certo numero diraggruppate in un determinato numero di serie. Tutto molto gergale, ma comunque sensato. I vantaggi pratici dell'aumento dei muscoli, infatti, vanno oltre la vanità. Non solo aiutano a proteggere le ossa, riducendo così le possibilità di infortunio con l'avanzare dell'età, masu muscoli può aiutare a mantenere il cervello allenato, mentre uno studio ha scoperto che i pesi più impegnativi pospersino aiutare a svolgere l'attività cardio. Quando si tratta di saperepersu, internet non è sempre un valido alleato.