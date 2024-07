Per l’Eurostat il Superbonus 2024 non è pagabile

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 luglio 2024) Eurostat ritiene che ilmaturato dopo l’adozione della riforma contenuta nel dl di marzo e convertita in legge a maggio, debba «essere registrato nei conti pubblici come credito d’imposta nonnel», salvo per le eccezioni previste dalla legge. Il commento dell’ufficio statistico dell’Unione europea, anticipato da Ansa, risulta nel parere inviato all’Istat sulla contabilizzazione dei crediti. Confermata la classificazione come «credito di imposta dovuto» invece per ilattivato negli anni 2020-2023. Si deduce quindi che dall’adozione delle ultime norme, l’effetto delsul deficit sarà spalmato negli anni. Lo scorso settembre Eurostat aveva già indicato che i crediti fiscali delrelativi al 2023 venissero classificati come “pagabili” nel 2023, con un impatto sul deficit dei bonus attivati nel 2023 solo sul 2023.