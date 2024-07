Patto con la Reichman sotto esame | Non può vincere l’indifferenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) La delusione trapela, indipendentemente dalle posizioni a favore o contro gli accordi in essere con le università israeliane: "Siamo in pochissimi". Si chiude così la fase di istruttoria della Commissione straordinaria della Statale, chiamata a vagliare le collaborazioni internazionali e - in questo caso in particolare - l’accordo con laUniversity. È il terzo incontro, nel precedente era stato illustrato il progetto nei dettagli, siglato con i dipartimenti di Giurisprudenza di entrambi gli atenei. Al vaglio c’è ora la posizione di chi sostiene la necessità della rescissione dell’accordo. Una lettera è statascritta da una quarantina di docenti tra ordinari e associati, c’è un dossier stilato dall’Acampada studentesca che ha promosso la mobilitazione in via Festa del Perdono (ci sono ancora tende in Città Studi e un’aula, la 211, occupata).