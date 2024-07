Orari F1 Gp Gran Bretagna 2024 dove vederlo in tv Storia e curiosità di Silverstone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024)), 5 luglio- Nuovo fine settimana, nuovo appuntamento di Formula 1. Il Circus si è spostato in, sullo storico e splendido tracciato di, per completare il trittico di gare europee consecutive previsto per questo periodo estivo. Archiviate le emozioni vissute in Austria, al Red Bull Ring, ora i piloti sono chiamati a resettare per essere preparati in vista di un altro week-end che si preannuncia molto interessante. Per le Ferrari sarà un banco di prova importante dal punto di vista del setup, con una SF-24 che è diventata improvvisamente "salterina" a seguito degli aggiornamenti apportati dagli ingegneri di Maranello. Max Verstappen e Lando Norris andranno a caccia della vittoria, sfuggita ad entrambi pochi giorni fa, a causa di un contatto negli ultimi giri che ha permesso a George Russell di incassare una fortunosa prima vittoria stagionale per la Mercedes.