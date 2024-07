Napoli ora è ufficiale | svelate le nuove maglie arriva l’annuncio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il club ha pubblicatomediante il proprio sito. C’è grande aria di cambiamento in casa. Sono ore calde in casae c’è grande aria di novità. Il club azzurro vuole ripartire dopo un’annata difficile, ha scelto il meglio in panchina con Antonio Conte ed è pronto ad un mercato da protagonista assoluto. Mancano pochi giorni al ritiro a Dimaro, ma il club è pronto a stupire, in tutti i sensi. Il club azzurro sta lavorando molto sul mercato e in queste ore ha praticamente chiuso l’acquisto di Leonardo Spinazzola, svincolatosi a zero dalla Roma. Il giocatore firmerà un biennale, un arrivo su scelta di Conte e non sarà l’unico per un reparto difensivo pronto a essere rivoluzionato. Al centro il colpo più importante sarà senza dubbio Alessandro Buongiorno, difensore centrale in arrivo dal Torino.