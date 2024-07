Monica Bellucci si racconta ai Globi d’Oro

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) I, il premio della Associazione della stampa estera in Italia, sono stati consegnati mercoledì sera nei giardini dell’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo.si èta dopo aver ricevuto il premio alla carriera. “La Francia è nel mio cuore, ma potrei tornare a vivere in italia. Dopo 40 anni in giro per il mondo sarebbe bello tornare un po’ qua. A Roma? non lo so, vediamo che succede. Il mio luogo del cuore è Villa Borghese” ha dichiarato. “Ovunque io sia, mi sento profondamente italiana. Infatti l’unico passaporto che ho è quello italiano. Ma a volte – hato l’attrice – mi succede di sentirmi straniera dappertutto. La Francia è nel mio cuore, vivo lì da tanti anni. Non c’è differenza per me, considero italiani e francesi come dei cugini perché è c’è una cultura che ci unisce da sempre: il cinema italiano – ha spiegato– ha sempre fatto parte del cinema francese e viceversa, siamo sempre stati d’ispirazione gli uni per gli altri.