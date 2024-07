Mignano | Napoli che colpo aver preso Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Raffaele, è intervenuto aMagazine Live. Ecco le sue dichiarazioni: “Osimhen potrebbe essere il miglior acquisto del. Tra sei giorni riparte l’anno zero del nuovo. Riparte un nuovo capitolo di questa società, che è arrivata ad un incrocio. Si riparte sotto il segno della ricostruzione totale di una squadra che deve risorgere dalle ceneri. Ilsta puntando sui parametri zero? Ilcerca una nuova dimensione.è l’autenticodi mercato del. Il club azzurro si ritrova a fare i conti anche con dei casi spinosi, mi riferisco non solo a Osimhen, ma anche a Kvara e Di Lorenzo. Sono ancora situazioni in essere e non darei nulla per scontato. Il mercato vive di tante suggestioni e parole, poi ne fatti bisogna vedere che situazioni ci sono.