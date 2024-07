L’associazione Cuberdon festeggia i vent’anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024), e non sentirli.i quattro lustri di attività nel sociale sul territorio imolese. Quest’anno, per celebrare al meglio l’importante traguardo,di promozione sociale organizza una settimana di laboratori artistici guidati da artisti internazionali aperti a tutti. L’iniziativa, che precede il consueto festival Reverso al parco dell’Osservanza, doveracconta e sensibilizza sui temi del disagio utilizzando l’arte come modello comunicativo, si intitola ‘Labodarte’. Si tratta di 7 giorni di laboratori artistici inclusivi condotti da artisti provenienti da tutta Europa, aperti a chiunque desideri partecipare. I laboratori si terranno da lunedì 8 a venerdì 12 Luglio dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.