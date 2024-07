Lagarde | In Europa dobbiamo prendere in mano il nostro destino

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 lug. (askanews) – In“se vogliamo essere alla pari” con le altre grandi potenze globali “inil”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christinedurante un dibattito alle Rencontres economiques di Aix-en-Provence. “Serve un mercato unico europeo, servono capitali che siano attratti e che restino in. E ci serve che i talenti europei possano svilupparsi ed esprimersi. Per questo abbiamo bisogno di uno sforzo collettivo in questa incredibile creazione che è stata l’inil”, ha detto.ha anche citato il problema della “transizione demografica: saremo obbligati a far fronte a questo invecchiamento della società e dovremmo aumentare la produttività”.