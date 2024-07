Incidente tra auto in Sardegna | morta una donna milanese grave il marito Altri due feriti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Milano, 5 luglio 2024 – Tragicostradale, questa mattina poco prima delle 9, a Guspini, nel sud della. All'incrocio della statale 126 per San Nicolò con la provinciale 64 per la borgata agricola di Sa Zeppara e Sant’Antonio di Santadi, frazione marina di Arbus, si sono scontrate una Toyota Auris e una Jeep Compass: unae tre uomini sono rimasti. La prima vettura era condotta da un 80enne residente a Corbetta, nel, col quale viaggiavano la moglie 75enne e un loro amico 81enne. Lasul colpo, feritomente ile l’altro uomo a bordo dell’. Il primo è stato trasportato al Brotzu di Cagliari con l’elisoccorso in codice rosso. Il secondo è stato trasportato in ambulanza al Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale.