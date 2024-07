Gli atleti del Zero24 Cycling Team protagonisti nel trofeo di Montecassiano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Gli Allievi delsonoin regione e non solo. AnelLetizia e Roberta Tomaificio glidella società chiaravallese hanno monopolizzato il podio. La squadra diretta da Puerini piazza sul gradino più alto del podio Thomas Minestrini, secondo Teo Lancioni e terzo Filippo Cingolani. Minestrini allunga a sette km dall’arrivo trionfando in solitaria per la prima vittoria in carriera. Un fine settimana da applausi per laprotagonista anche nella prima cronoscalata Città di Fumone con il secondo posto di Filippo Cingolani, il quinto di Teo Lancioni, il sesto di Minestrini e il settimo di Iaconeta. Intanto domenica si correranno i campionati italiani della categoria Allievi che saranno ospitati dalla Toscana e per lasono stati convocati Alessiani, Filippo e Tommaso Cingolani, Fiorini e Lancioni.