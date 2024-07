Giochi di prestigio a TeleMeloni I buu al ministro Sangiuliano diventano applausi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 5 luglio 2024) Aaccadono i miracoli. I meloniani di viale Mazzini, infatti, sono capaci di trasformare i fischi in. L’evento miracoloso è avvenuto mercoledì sera, quando Rai 1 ha mandato in onda la comparsata deldella “Cultura” Gennaroal Taobuk di Taormina. La Rai: “Il video difornito da Taobuk”. Ma l’Usigrai accusa: “Mandato in onda senza verifiche” Sul palco il-gaffeur, fischiato già alla presentazione (tanto che il conduttore era stato costretto a richiamare il pubblico) si è lanciato in una delle sue filippiche sull’importanza dell’identità A quel punto parte della platea ha sonoramente rumoreggiato, sommergendolo con un diluvio di buuu. Peccato che nella versione andata in onda su Rai 1 la filippica risultasse accolta dagliscroscianti.