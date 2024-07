Gianluca Grignani | Molestato a 10 anni ora deve stare attento

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 5 luglio 2024) Quella diè stata un’infanzia segnata da un terribile episodio: quello delle molestie. Il cantautore è tornato a parlare di quella vicenda che ha scosso la sua vita, accaduta quando aveva solo dieci. Alcuni dettagli erano stati già svelati a Verissimo, da Silvia Toffanin, ma ora il Joker ha svelato anche il contesto in cui è avvenuta la violenza e spiegato perché è giusto denunciare, anche dopo così tanti, la molestia ricevuta.e le molestie subite da bambino Ospite del format BSMT diGazzoli,ha ricordato l’estate 1982, quando era solo un bambino e si trovava in Valtellina per un corso di tennis. All’epoca l’artista si divertiva a scorrazzare con gli altri bambini della sua età e solo per uno “stupido errore”, venne messo nella stessa stanza con un ragazzo di 18