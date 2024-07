Fiorentina rebus capienza al Franchi Guerra giudiziaria con il Comune il tesseramento si ferma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Firenze, 5 luglio 2024 – Svelato ieri il calendario della prossima stagione di serie A 2024-2025. A pensarci fa quasi effetto, visto che l’estate non è ancora praticamente iniziata, ma tra poco più di una quarantina di giorni si torna in campo. I tifosi viola, come sempre avviene, hanno atteso di scoprire quando laincrocierà le big (la rivale numero uno, la Juve, su tutte: prima sfida a Torino il 29 dicembre). Le prime due sfide di lusso aldimezzato dai cantieri sono in calendario il 6 ottobre contro il Milan e il 27 dello stesso mese contro la Roma. Il primo dicembre big match con l’Inter. Perché questa riflessione? Beh, in passato ovviamente simili partite di cartello erano in grado di portare al35mila tifosi (anche 40mila, vale a dire praticamente tutto esaurito quando i viola bazzicavano le zone nobili della classifica).