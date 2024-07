Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 5 luglio 2024) Se lo aspettavano tutti, incluso reIII. Dopo 14 anni di dominio conservatore a Westminster, anche l’area londinese in cui si trovano Buckingham Palace e gli altri palazzi reali oggi si ritrovano sotto il controllo del partito laburista. La Gran Bretagna ha un nuovo primo ministro, Sir, e il sovrano ha subito lasciato la Scozia, dove ha trascorso gli ultimi giorni, per fare ritorno nella capitale. Recon Camilla e Macron, Biden e Sunak all’80esimo dal D-Day X ReIII approva l’insediamento dell’“amico” SirUno dei doveri più impordel re, in occasioni come queste, è proprio quello di accogliere a corte ilneo eletto, accettando il suo insediamento.