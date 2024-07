Exit poll | Labour a valanga 410 seggi contro 131 dei Tories

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il Partito Laburista ha ottenuto 410i 131 dei Conservatori: questo il risultato deglidella Bbc alla chiusura delle urne nelle elezioni politiche in Gran Bretagna. Terza forza ritornano i Liberal-democratici (61), seguiti dalla destra di Reform UK (13) e dallo Scottish National Party (10). Se venisse confermato il dato rappresenterebbe una maggioranza schiacciante, 170oltre quella assoluta - un risultato sorprendente quando si pensi che cinque anni fa ilaveva ottenuto il peggior risultato dal 1935 ad oggi.Oltre ai, da registrare il ritorno dei LibDem a terza forza con 62, 53 in più del 2019, e l'ingresso in Parlamento di Reform Uk, il movmento guidato da Nigel Farage che ha eroso un parte di voti conservatori; crolla invece l'Snp, che conserva appena 10sui 48 di cinque anni fa.