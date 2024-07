È da un anno che non vi vediamo così ringalluzziti | oroscopo chi trionfa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ariete Due giorni con Luna nuova nel segno del Cancro, l'accento cade su famiglia, casa e figli. Se non c'è nulla di urgente da affrontare, approfittate di questo silenzio nel cielo per ritirarvi nel vostro angolo, riflettete sui vostri atteggiamenti e orientamenti nei confronti del mondo che vi circonda. Il vostro pianeta Marte vi segue con la sua energia tutto il mese, sarà ancora più intraprendente-sportivo-appassionato dopo il 20 quando sarà in Gemelli fino a settembre. Cercate di arrivarci preparati, senza ansia di denaro. Venere incide sulla digestione, acidità. Toro Conversazioni casuali con altre persone assumono una profondità emozionale tale da renderle molto importanti. Questo è un bene, il bisogno di profondità è richiesto nei rapporti con le persone vicine, ma oggi darete probabilmente la preferenza ai discorsi con persone con cui siete in rapporti di lavoro e affari.