Domenica RappaStyle L’energia dei Flaminio Il concerto al Colibrì

(Di venerdì 5 luglio 2024) Hanno fatto la storia dell’hip hop italiano. E adesso sono tornati, con un album e un tour che celebrano trent’anni di carriera.7 luglio (ingresso libero) lo spazio estivodi Prato (vi Pasubio 23) apre le porte ai, formazione capitolina che riprende il filo interrotto dei gloriosiMaphia. L’occasione è data dall’evento "" (a partire dalle 20), che vedrà sul palco anche glorie pratesi del rap come Jamax & Blebla, Veltro e Domenico Ferrara. A tirare le fila deisono sempre G. Max e Rude Mc con i loro classici intramontabili come "Ragazze acidelle", "Che idea", "Bada" e "Sbroccatamente si vive la notte" (un cult del rap tricolore, prodotto da Neffa): tutti brani inseriti in "Live", album che ripercorre i successi del duo romano, rompendo un silenzio discografico di oltre due lustri.