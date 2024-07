Chiara Valerio non ha letto Hemingway

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 5 luglio 2024) Piccolo mondo moderno, quello di. Almeno da quanto deduco leggendo l’intervista di Vanity Fair. Moderno relativamente, perché il lesbismo intellettuale del Bloomsbury Group ha 120 anni. Piccolo assolutamente, perché la scrittrice sembra vivere in un microcosmo abitato soltanto da giurati dello Strega. L’intervistatrice estrae una frase dall’ultimo libro: “Fa meno schifo agli altri pensare a due donne nel, invece due uomini insieme è sempre un peccato”. L’autrice rivela di averla rubata alla nonna: “L’ho sentita solamente a Scauri da persone di una certa generazione”. Io però questo discorso, espresso meglio, l’hoin “Festa mobile” di, pronunciato da Gertrude Stein che non era di Scauri ma chedovrebbe conoscere più di me.