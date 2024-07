C’è il ’Novellara Summer Fest’ A Reggiolo la fiera di luglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Numerosi gli eventi in programma stasera nella Bassa. · In centro a Novellara da oggi a domenica il NovellaraFest: stasera dalle 19 dj set del Ritz, alle 21,30 i London Calling, domani Disco Lemon e la Bombon3ra, domenica dj set di Bazzo. · Aladicon gastronomia, truck food, bancarelle, alle 21 davanti al teatro il ’Concerto d’estate’ del locale corpo filarmonico diretto da Marina Ielmini, alle 22 il live dei The Blues Guys. · Diversi gli appuntamenti stasera a Guastalla. Alle 21,30 in piazza Mazzini il concerto dei Bandarabà con un repertorio dal rock’n’roll fino alle hit di oggi. · A San Rocco anteprima di ’Paese in festa’ con un dj set a cura di Pincella e Federici. Al parco di via Copernico nella frazione di San Martino al via ’San Martino in Festa’ con il live di Wine Spirit, domani dj set con ritmi latini, domenica la musica afro con dj Celu.