Carpegna Prosciutto Sesto anno a braccetto

(Di venerdì 5 luglio 2024) Non si può certo dire che la famiglia Beretta si spaventi di fronte alle situazioni difficili, anzi tutt’altro. Restarono il primo, dopo una tremenda stagione inaugurale in cui la squadra vinse appena una partita prima dell’esplosione della pandemìa che interruppe il campionato. E restano anche stavolta, dopo l’amarissima retrocessione dello scorso 5 maggio, del tutto inattesa dopo tre stagioni di buon livello che avevano fatto sperare i tifosi nell’inizio di una nuova era. Così non è andata, si riparte dalla serie A2 con il dichiarato intento di provare a tornare il prima possibile al piano superiore. Ancora più importante, perciò, che non vengano a mancare punti di riferimento in una situazione come questa. E il main sponsor dopo una lunga riflessione - cosa che comunque si è ripetuta tutte le estati, anche quando la squadra aveva fatto bene - ha rotto gli indugi e rinnovato la sponsorizzazione, anche se chiaramente l’impegno economico non sarà lo stesso che i salumieri brianzoli garantivano in serie A.